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UnionPay ограничила прием карт, Antinori приостановил поставки: главные новости 2 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию, российские ТЦ  массово подают иски на бренды компании Inditex, UnionPay ограничила прием в России своих карт и другие новости 2 сентября — в дайджесте RB.RU.

UnionPay ограничила прием карт, Antinori приостановил поставки: главные новости 2 сентября

Россия

  • Минцифры предлагает уменьшить бюджетные ассигнования в 2022 году на более чем 7 млрд рублей из-за невозможности приобрести комплектующие для перевода органов власти на смартфоны с российской операционной системой и разработанными для нее приложениями.
  • Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых кондитерами. Участники рынка предупреждают, что от эмбарго пострадают крупные производители сладостей, в том числе Ferrero и «Объединенные кондитеры», выпускающие шоколад «Аленка» и «Вдохновение».

Бизнес

  • Яндекс» попросил АвтоВАЗ о поставках автомобилей для такси. Для обновления автопарка «Яндексу» ежегодно нужно 50 тыс. машин. Компания опасается, что через год может возникнуть дефицит автомобилей.
  • Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию. Причины две: нежелание Antinori работать с РФ «из-за геополитического кризиса», осложнение отношений с дистрибьютором MBG Wine либо у сторон возникли разногласия по условиям сотрудничества.
  • Российские торговые центры массово подают иски на бренды компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. Всего заведено 32 дела, среди самых дорогих — иск самарского молла «Космопорт» к Zara на 512 млн рублей. ТЦ решили взыскать долги и неустойки с группы и разорвать с ней отношения, чтобы сдать магазины другим арендаторам.

Финансы

  • UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей. Это решение связано с опасением вторичных санкций.
  • Валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые, заявил зампред Центробанка Дмитрий Тулин. По его словам, банки спокойно исполняют обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но эти же операции в «токсичных валютах» становится все более проблематичными. 

Фото на обложке: Unsplash

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