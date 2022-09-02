Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию, российские ТЦ массово подают иски на бренды компании Inditex, UnionPay ограничила прием в России своих карт и другие новости 2 сентября — в дайджесте RB.RU.

UnionPay ограничила прием карт, Antinori приостановил поставки: главные новости 2 сентября