Жозеп Боррель анализирует санкции, россияне готовятся к 1 сентября: главное для бизнеса 27 августа

Пока россияне готовятся к началу учебного года, вследствие чего растет средний чек банковских переводов и спрос на оргтехнику и ноутбуки, Жозеп Боррель анализирует эффективность антироссийских санкций, Индия возобновляет покупки урана в РФ, Дональд Трамп спекулирует на своих фотографиях из полицейского участка, Аркадий Волож просит ЕС снять персональные органичения, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
- Индия впервые с 2019 года приобрела у РФ 118 тонн урановой руды стоимостью $13,5 млн («РИА Новости»).
- Сумма пожертвований на предвыборную кампанию Дональда Трампа к воскресенью возросла до $7,1 млн после его «тюремной фотосессии» в процессе формального ареста в Джорджии.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что доказательством эффективности санкций против России может служить ощутимое сокращение импорта (на 58%) и экспорта (на 54%) Евросоюза с РФ.
- Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к властям ЕС с просьбой снять санкции с бизнесмена, ранее осудившего боевые действия на территории Украины (Financial Times).
- В преддверии начала учебного года средняя сумма банковского перевода в августе взлетела на 15% в сравнении с июлем и на 19% год к году — до 15,2 тыс. рублей («Русский стандарт»).
- Растут и потребности в оргтехнике: только на Wildberries в конце июля — начале августа купили на 75% больше ноутбуков и компьютеров, на 281% — МФУ, на 101% — принтеров («Известия»).
- Группа экспертов по правам человека из ООН предупредила крупные банки (Citibank, Goldman Sachs, BNP Paribas и др.), что их участие в финансировании саудовской нефтяной компании Saudi Aramco может быть расценено как нарушение Парижского соглашения по климату и резолюции ООН о праве на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду (Financial Times).
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