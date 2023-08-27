Пока россияне готовятся к началу учебного года, вследствие чего растет средний чек банковских переводов и спрос на оргтехнику и ноутбуки, Жозеп Боррель анализирует эффективность антироссийских санкций, Индия возобновляет покупки урана в РФ, Дональд Трамп спекулирует на своих фотографиях из полицейского участка, Аркадий Волож просит ЕС снять персональные органичения, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Жозеп Боррель анализирует санкции, россияне готовятся к 1 сентября: главное для бизнеса 27 августа