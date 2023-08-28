«Тинькофф» и «Сбер» исчезли с p2p-платформы OKX, Skillbox купила онлайн-школу «Кэспа»: главное 28 августа

Карина Пардаева
Skillbox купила онлайн-школу «Кэспа», Мосбиржа запустит вечный фьючерс на индекс площадки, «Тинькофф» и «Сбер» исчезли с p2p-платформы OKX и другие события 28 августа.
«Тинькофф» и «Сбер» исчезли с p2p-платформы OKX, Skillbox купила онлайн-школу «Кэспа»: главное 28 августаКарина Пардаева
Россия
- Правительство 1 сентября введет ответственность маркетплейсов за появление на их площадках контрафактной продукции — речь о товарах, которые не имеют обязательной маркировки, пишут IZ.
Финансы
- Мосбиржа в сентябре 2023 года намерена запустить вечный фьючерс на индекс площадки. Они дают возможность участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива.
- «Тинькофф» и «Сбер» исчезли с p2p-платформы OKX. Пользователям доступно ограниченное количество опций.
- Финансовые организации начали повышать ставки по кредитам после внепланового подъема ключевой. Условия ужесточили уже больше 10 из топ-50 банков, выяснили IZ.
Бизнес
- Skillbox стала владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа». Сумма сделки могла составить примерно 70−85 млн рублей.
Сервисы и технологии
- «Группа Астра» (ОС Astra Linux) до конца 2023 года намерена вывести на рынок собственную платформу для совместной разработки открытого кода, которая призвана заменить GitHub и GitLab, пишет «Коммерсантъ».
- Национальный расчетный депозитарий разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с СБП от ЦБ России, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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