«Сбербанк инвестиции» приобрела долю в ООО «812 капитал», «Золотое яблоко» готовится арендует помещение в Катаре, Polaris планирует выйти на новые рынки и другие новости 29 августа.

«Золотое яблоко» в Катаре, бизнес получит платный доступ к информации из госсистем: главное 29 августа