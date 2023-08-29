Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Золотое яблоко» в Катаре, бизнес получит платный доступ к информации из госсистем: главное 29 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Сбербанк инвестиции» приобрела долю в ООО «812 капитал», «Золотое яблоко» готовится арендует помещение в Катаре, Polaris планирует выйти на новые рынки и другие новости 29 августа.

«Золотое яблоко» в Катаре, бизнес получит платный доступ к информации из госсистем: главное 29 августа

Бизнес

  • «Сбербанк инвестиции» приобрела 9,99% доли в ООО «812 капитал». Сумма сделки могла составить от 150 млн до 500 млн рублей.
  • Сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» готовится к выходу на рынок Катара и уже подписала первый договор аренды магазина в этой стране, узнал «Коммерсантъ».
  • Бывший директор по развитию бизнеса автомобилей с пробегом компании «Рольф» Борис Беленький вошел в состав акционеров финтех-сервиса CarCraft. 
  • По данным «Ъ», бренд бытовой техники Polaris планирует выйти на новые рынки, в частности в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока.
  • Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем, предварительно она будет очищена от любых конфиденциальных сведений. 

Технологии и сервисы

  • Видеоигровое подразделение Sony с начала года подало в РФ больше исков о защите брендов, чем за аналогичный период полноценного присутствия в стране. В решениях судов речь идет о компенсациях за продажу поддельных PlayStation на Wildberries, пишет «Коммерсантъ».

Транспорт

  • Спрос на легковые автомобили остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен. Продажи легковых машин в августе превысят 100 тыс. впервые с 2021 года, передает «Ъ».

Фото на обложке: No8 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Криптобиржа Binance рассматривает варианты ухода с российского рынка
  2. 2 В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж
  3. 3 Долги российской «дочки» Google перед кредиторами превысили 20 млрд рублей
  4. 4 «Ростех» ликвидирует «дочку», развивавшую IT-экспорт
  5. 5 «Тинькофф» и «Сбер» исчезли с p2p-платформы OKX, Skillbox купила онлайн-школу «Кэспа»: главное 28 августа

ВОЗМОЖНОСТИ

30 августа 2023

IPI Award

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ