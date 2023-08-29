«Золотое яблоко» в Катаре, бизнес получит платный доступ к информации из госсистем: главное 29 августа

Карина Пардаева
«Сбербанк инвестиции» приобрела долю в ООО «812 капитал», «Золотое яблоко» готовится арендует помещение в Катаре, Polaris планирует выйти на новые рынки и другие новости 29 августа.
«Золотое яблоко» в Катаре, бизнес получит платный доступ к информации из госсистем: главное 29 августаКарина Пардаева
Бизнес
- «Сбербанк инвестиции» приобрела 9,99% доли в ООО «812 капитал». Сумма сделки могла составить от 150 млн до 500 млн рублей.
- Сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» готовится к выходу на рынок Катара и уже подписала первый договор аренды магазина в этой стране, узнал «Коммерсантъ».
- Бывший директор по развитию бизнеса автомобилей с пробегом компании «Рольф» Борис Беленький вошел в состав акционеров финтех-сервиса CarCraft.
- По данным «Ъ», бренд бытовой техники Polaris планирует выйти на новые рынки, в частности в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока.
- Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем, предварительно она будет очищена от любых конфиденциальных сведений.
Технологии и сервисы
- Видеоигровое подразделение Sony с начала года подало в РФ больше исков о защите брендов, чем за аналогичный период полноценного присутствия в стране. В решениях судов речь идет о компенсациях за продажу поддельных PlayStation на Wildberries, пишет «Коммерсантъ».
Транспорт
- Спрос на легковые автомобили остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен. Продажи легковых машин в августе превысят 100 тыс. впервые с 2021 года, передает «Ъ».
Фото на обложке: No8 /
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