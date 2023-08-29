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Финляндия с 1 сентября начнет принимать в Петербурге заявления на выдачу виз

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финляндия с 1 сентября начнет принимать в Петербурге заявления на выдачу виз. Для получения ВНЖ придется обращаться в консульство в Москве. Финляндия с осени 2022 года не пускает российских туристов в страну.

Финляндия с 1 сентября начнет принимать в Петербурге заявления на выдачу виз

Финляндия возобновляет прием заявлений на выдачу виз в Петербурге. Документы можно будет подавать в визовых центрах VFS с 1 сентября, сообщил МИД Финляндии.

В Петербурге будут приниматься только заявления на визы. Для получения ВНЖ придется обращаться в консульство страны в Москве.

В то же время с 1 сентября работу в Петербурге прекращает генеральное консульство Финляндии, согласие на деятельность которого отозвал МИД РФ.

Финляндия с осени 2022 года не пускает российских туристов в страну. В июле 2023 года действие ограничений продлили на неопределенный срок.

Фото на обложке: IHERPHOTO2 / Shutterstock

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