Финляндия с 1 сентября начнет принимать в Петербурге заявления на выдачу виз. Для получения ВНЖ придется обращаться в консульство в Москве. Финляндия с осени 2022 года не пускает российских туристов в страну.
Финляндия возобновляет прием заявлений на выдачу виз в Петербурге. Документы можно будет подавать в визовых центрах VFS с 1 сентября, сообщил МИД Финляндии.
В Петербурге будут приниматься только заявления на визы. Для получения ВНЖ придется обращаться в консульство страны в Москве.
В то же время с 1 сентября работу в Петербурге прекращает генеральное консульство Финляндии, согласие на деятельность которого отозвал МИД РФ.
Финляндия с осени 2022 года не пускает российских туристов в страну. В июле 2023 года действие ограничений продлили на неопределенный срок.
Фото на обложке: IHERPHOTO2 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
- 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
- 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
- 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
- 5 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
ВОЗМОЖНОСТИ
30 августа 2023
31 августа 2023
31 августа 2023
31 августа 2023