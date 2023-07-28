Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финляндия с 1 августа перестанет принимать в России заявления на визы и ВНЖ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финляндия с 1 августа перестанет принимать в России заявления на предоставление виз и вида на жительство. В финляндском МИДе это объяснили нехваткой ресурсов для обработки заявлений. Генеральное консульство Финляндии в Петербурге закрывается 1 сентября.

Финляндия с 1 августа перестанет принимать в России заявления на визы и ВНЖ

МИД Финляндии объявил о прекращении с 1 августа приема заявлений на выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) в России. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Заявление перестанут принимать посольства Финляндии в Москве и Петербурге, а также визовые центры VFS. В МИДе прекращение приема заявлений объяснили нехваткой ресурсов для их обработки.

«Заявки, поданные до 1 августа 2023 года, будут обрабатываться в обычном режиме», – говорится в сообщении МИДа Финляндии. 

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге прекратит работу с 1 сентября. Ранее российский МИД отозвал согласие на его работу. Функции петербургского генконсульства Финляндии возложат на посольство в Москве.

Финляндия запретила российским туристам посещать страну в конце сентября 2022 года, а в июле 2023 года продлила этот запрет на неопределенный срок.

Фото на обложке: Todor Dinchev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  2. 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  3. 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  4. 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
  5. 5 Зачисление в зарубежный университет в 2023-2024: возможности и советы
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2023

AI Journey Science

31 июля 2023

«Дело в людях»

31 июля 2023

Твоё дело. Молодой предприниматель России

Все ВОЗМОЖНОСТИ