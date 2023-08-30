«Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах, «Тинькофф» запустит сервис по возврату украденных телефонными мошенниками средств и другие новости 30 августа.

«Мир» введет отложенную оплату на маркетплейсах, «Тинькофф» вернет украденные деньги: главное 30 августа