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«Мир» введет отложенную оплату на маркетплейсах, «Тинькофф» вернет украденные деньги: главное 30 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах, «Тинькофф» запустит сервис по возврату украденных телефонными мошенниками средств и другие новости 30 августа.

«Мир» введет отложенную оплату на маркетплейсах, «Тинькофф» вернет украденные деньги: главное 30 августа

Россия

  • Пять регионов в Центральном федеральном округе России и Севастополь подверглись нападению боевых беспилотников. Самая мощная атака пришлась на Псковский аэропорт, пишет ТАСС.

Финансы

  • Платежная системы «Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах. Сейчас такой функционал есть при оплате общественного транспорта, узнал РБК.

Бизнес

  • Облачная игровая платформа GFN.ru (использует технологии Nvidia) закроется с 1 октября. Регистрировать новых клиентов и продавать подписки от месяца до года компания прекратит с 1 сентября.
  •  Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу своих предприятий, сборка на которых была остановлена ранее после системного сбоя, говорится в сообщении компании.

Сервисы и технологии

  • «Тинькофф» объявил о запуске сервиса по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией.
  • Платежная система «Золотая корона» подверглась DDoS-атаке. Простои грозят сервису прямыми и невосполнимыми финансовыми потерями, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: For your inspiration / Shutterstock

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