«Мир» введет отложенную оплату на маркетплейсах, «Тинькофф» вернет украденные деньги: главное 30 августа

Карина Пардаева
«Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах, «Тинькофф» запустит сервис по возврату украденных телефонными мошенниками средств и другие новости 30 августа.
«Мир» введет отложенную оплату на маркетплейсах, «Тинькофф» вернет украденные деньги: главное 30 августаКарина Пардаева
Россия
- Пять регионов в Центральном федеральном округе России и Севастополь подверглись нападению боевых беспилотников. Самая мощная атака пришлась на Псковский аэропорт, пишет ТАСС.
Финансы
- Платежная системы «Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах. Сейчас такой функционал есть при оплате общественного транспорта, узнал РБК.
Бизнес
- Облачная игровая платформа GFN.ru (использует технологии Nvidia) закроется с 1 октября. Регистрировать новых клиентов и продавать подписки от месяца до года компания прекратит с 1 сентября.
- Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу своих предприятий, сборка на которых была остановлена ранее после системного сбоя, говорится в сообщении компании.
Сервисы и технологии
- «Тинькофф» объявил о запуске сервиса по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией.
- Платежная система «Золотая корона» подверглась DDoS-атаке. Простои грозят сервису прямыми и невосполнимыми финансовыми потерями, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: For your inspiration /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Финляндия с 1 сентября начнет принимать в Петербурге заявления на выдачу виз
- 2 Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет
- 3 «Золотое яблоко» в Катаре, бизнес получит платный доступ к информации из госсистем: главное 29 августа
- 4 Криптобиржа Binance рассматривает варианты ухода с российского рынка
- 5 В России появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж
ВОЗМОЖНОСТИ
30 августа 2023
31 августа 2023
31 августа 2023
31 августа 2023
Популярное
Архив rb.ru