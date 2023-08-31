Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, Минэконом рассмотрит запрет для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов и другие события 31 августа.

Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, задолженность PickPoint: главные 31 августа