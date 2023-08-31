Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, задолженность PickPoint: главные 31 августа

Карина Пардаева
Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, Минэконом рассмотрит запрет для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов и другие события 31 августа.
Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, задолженность PickPoint: главные 31 августаКарина Пардаева
Финансы
- Visa и Mastercard планируют увеличить комиссионные сборы для предприятий торговли, когда их покупатели оплачивают товар с помощью кредитных карт, сообщил The WSJ.
Бизнес
- ФРИИ подал в суд на основателей закрывшегося cервиса для автопубликации постов «Амплифер». Проект был закрыт в декабре 2022 года.
- Дистрибутор электроники VVP Group, ранее известный как официальный поставщик телефонов Inoi, ищет менеджеров в Индии и ОАЭ. Группа публично дистанцируется от РФ, пишет «Коммерсантъ».
- Задолженность объявившей о банкротстве сети постаматов PickPoint превысила 2,6 млрд рублей. С начала 2023 года на компанию было подано 444 иска на сумму 821,3 млн рублей.
Телеком
- Минэконом рассмотрит запрет для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов, не прошедшего обязательную классификацию.
- Минэкономики заключило контракт с ООО «Прайм груп» на развитие ГИС «Электронная путевка». Стоимость контракта — 47,1 млн рублей, узнал «Ъ».
Транспорт
- Примерно 40% автовладельцев в России в ближайшее время готовы использовать б/у запчасти для ремонта своих машин. Треть россиян в 2023 году уже столкнулась с дефицитом деталей.
Фото на обложке: Olivier Le Moal /
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