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Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, задолженность PickPoint: главные 31 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, Минэконом рассмотрит запрет для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов и другие события 31 августа.

Visa и Mastercard поднимут сборы за обслуживание кредиток, задолженность PickPoint: главные 31 августа

Финансы

  • Visa и Mastercard планируют увеличить комиссионные сборы для предприятий торговли, когда их покупатели оплачивают товар с помощью кредитных карт, сообщил The WSJ.

Бизнес

  • ФРИИ подал в суд на основателей закрывшегося cервиса для автопубликации постов «Амплифер». Проект был закрыт в декабре 2022 года.
  • Дистрибутор электроники VVP Group, ранее известный как официальный поставщик телефонов Inoi, ищет менеджеров в Индии и ОАЭ. Группа публично дистанцируется от РФ, пишет «Коммерсантъ».
  • Задолженность объявившей о банкротстве сети постаматов PickPoint превысила 2,6 млрд рублей. С начала 2023 года на компанию было подано 444 иска на сумму 821,3 млн рублей.

Телеком

  • Минэконом рассмотрит запрет для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов, не прошедшего обязательную классификацию.
  • Минэкономики заключило контракт с ООО «Прайм груп» на развитие ГИС «Электронная путевка». Стоимость контракта — 47,1 млн рублей, узнал «Ъ».

Транспорт

  • Примерно 40% автовладельцев в России в ближайшее время готовы использовать б/у запчасти для ремонта своих машин. Треть россиян в 2023 году уже столкнулась с дефицитом деталей. 

Фото на обложке: Olivier Le Moal / Shutterstock

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