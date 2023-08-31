Российский турбизнес предложил ограничить для агрегаторов рекламу и продажу жилья

Минэкономразвития рассмотрит запрет для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов, не прошедшего обязательную классификацию. Инициатива принадлежит отельерам и Российскому союзу туриндустрии (РСТ), пишет РБК.

С 2019 года поправки в закон об основах туристкой деятельности ввели поэтапную обязательную классификацию гостиниц — с 1 января 2022 года она обязательна для всех отелей без исключения. Требования закона не затронули существенную часть рынка — гостевые дома, мини-отели, другие объекты размещения в жилом фонде.

Глава РСТ Илья Уманский заявил, что правила в отрасли нужно сделать паритетными для всех участников рынка и обеспечить большую прозрачность услуг для потребителей.

По его словам, на первом этапе создадут реестр средств размещения, чтобы предприниматели предоставляли свои услуги официально.

Он объяснил, что крупные гостиницы не могут работать вне классификации, а турбизнесу важно, чтобы остальные средства размещения тоже ее проходили и попадали в реестр.

Обеление отельного рынка лишь косвенно связано с наличием у объектов классификации, сказал гендиректор сервиса МТС Travel Вадим Мельников. Он считает, что нельзя утверждать, что все неквалифицированные гостевые дома, мини-отели и др. не платят налоги и не зарегистрированы в какой-либо из форм.

Эксперт также предупредил, что запрет на продажи на агрегаторов приведет к уходу не прошедших классификацию участников в подполье. Агрегаторы выступают в роли фильтров, позволяя туристам оценить объект проживания, прочесть о нем отзывы, а также обратиться за помощью через поддержку сервиса.

В 2022 году посуточная аренда жилья в Санкт-Петербурге оказалась дороже московской. Средняя стоимость жилья в Северной столице составляла 4 тыс. рублей за сутки. В десятку самых популярных городов России в первой половине прошлого года вошли Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Адлер, Кисловодск, Краснодар и Екатеринбург. Туда россияне в среднем приезжали на три дня и платили за аренду жилья по 11,9 тысяч рублей в среднем.

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