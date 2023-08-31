Примерно 40% автовладельцев готовы использовать б/у запчасти при ремонте машин

Примерно 40% автовладельцев в России в ближайшее время готовы использовать б/у запчасти для ремонта своих машин. Треть россиян в 2023 году уже столкнулась с дефицитом запчастей. Об этом говорится в исследовании «Открытие авто» и страховой компании «Росгосстрах», пишет ТАСС.
66% респондентов заметили повышение цены на комплектующе и расходы на обслуживание машины, а 38% — рост числа контрафактных деталей.
Еще треть автовладельцев отметила увеличение сроков ремонта, а еще 28% пожаловались на ухудшение качества комплектующих. За последний год лишь 9% респондентов решились использовать б/у детали при ремонте своих авто.
На фоне проблем с нехваткой оригинальных запчастей 54% россиян положительно оценивают идею о создании индустрии восстановления деталей и ремонта б/у запчастями по ОСАГО. 36% к этой идеи отнеслись отрицательно. Из них 21% уверены, что ремонтировать машины такими запчастями небезопасно, а другие 15% уверены, что такие автозапчасти менее долговечны.
- Почти половина российских автомобилистов стали чаще отказываться от поездок по городу на собственной машине из-за дорогого бензина. Альтернативой они выбирают каршеринг – для владельцев автомобилей это дешевле и удобнее.
Фото на обложке: Unsplash
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