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Картофельные букеты, МТС работает над созданием базовых станций 4G/5G: главное 1 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

МТС займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G,  «Крошка Картошка» выпустила картофельный букет к 1 сентября, «Сбер» разработал инструмент разработки и автодополнения кода GigaCode и другие события 1 сентября.

Картофельные букеты, МТС работает над созданием базовых станций 4G/5G: главное 1 сентября

Бизнес

  • По данным «Ведомостей», Х5 Group пытается защитить в суде свои бренды «Зеленая линия» и «Шеф Перекресток». Она испытывает сложности с регистрацией в Роспатенте результатов ребрендинга из-за сходства с другими знаками
  • Российская сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» вместе с магазином «Очень хорошо» выпустили картофельные букеты к 1 сентября. Все средства от продажи букетов направят в благотворительный фонд «Образование для будущего».
  • Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, уведомила сотрудников о том, что не может более вовремя выплачивать им заработную плату, сообщили «Ведомости».

Сервисы и технологии

  • Российским мобильным операторам предлагают запретить пропускать звонки с незарегистрированных SIM-карт.
  • Сбербанк, представивший в этом году генеративную нейросеть GigaChat, разработал инструмент разработки и автодополнения кода GigaCode, передает «Коммерсантъ».

Телеком

  • Дочерняя структура МТС «Иртея» займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN.

Фото на обложке: Uuganbayar / Shutterstock

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