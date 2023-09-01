NASA показало вероятное место крушения российской «Луны-25»

В сети появилось фото предполагаемого места крушения российской миссии «Луна-25». Его опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аппарат LRO американского космического агентства сфотографировал новый кратер на лунной поверхности. Предполагается, что он появился вследствие столкновения «Луны-25» со спутником Земли.
Как сообщили в NASA, ранее в указанном месте кратера не было, об этом свидетельствует снимок от 27 июня 2020 года.
После провалившейся попытки «Роскосмоса» доставить в спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-25» NASA отправило аппаратуру команды LRO для получения изображений с места крушения. На полученных снимках специалисты обнаружили кратер диаметром около 10 метров.
11 августа Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну: с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая должна была доставить автоматическую станцию.
Однако 19 августа из-за того, что двигатель не отключился вовремя и проработал 127 секунд вместо заданных 84 российский космический аппарат столкнулся с Луной и разбился.
Позднее в «Роскосмосе» призвали «не делать трагедию» из провалившегося проекта и допустили новую миссию уже в 2025-2026 годах. В ведомстве отметили, что ученые и инженеры готовы к дальнейшей работе над проектом.
Спустя несколько дней Индия стала первой страной в мире, которой удалось посадить станцию в районе южного полюса Луны.
Фото на обложке: «Роскосмос»
Фото в тексте: NASA
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