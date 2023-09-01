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NASA показало вероятное место крушения российской «Луны-25»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В сети появилось фото предполагаемого места крушения российской миссии «Луна-25». Его опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA показало вероятное место крушения российской «Луны-25»

Аппарат LRO американского космического агентства сфотографировал новый кратер на лунной поверхности. Предполагается, что он появился вследствие столкновения «Луны-25» со спутником Земли.

Как сообщили в NASA, ранее в указанном месте кратера не было, об этом свидетельствует снимок от 27 июня 2020 года.

После провалившейся попытки «Роскосмоса» доставить в спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-25» NASA отправило аппаратуру команды LRO для получения изображений с места крушения. На полученных снимках специалисты обнаружили кратер диаметром около 10 метров.

11 августа Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну: с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая должна была доставить автоматическую станцию.

Однако 19 августа из-за того, что двигатель не отключился вовремя и проработал 127 секунд вместо заданных 84 российский космический аппарат столкнулся с Луной и разбился.

Позднее в «Роскосмосе» призвали «не делать трагедию» из провалившегося проекта и допустили новую миссию уже в 2025-2026 годах. В ведомстве отметили, что ученые и инженеры готовы к дальнейшей работе над проектом. 

Спустя несколько дней Индия стала первой страной в мире, которой удалось посадить станцию в районе южного полюса Луны.

Фото на обложке: «Роскосмос»

Фото в тексте: NASA

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