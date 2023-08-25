В «Роскосмосе» допустили повторение миссии на Луну уже в 2025-2026 годах

«Роскосмос» допустил повторение миссии на Южный полюс Луны уже в 2025 году, глава госкорпорации Юрий Борисов призвал «не делать трагедии» из провалившейся попытки посадить межпланетную станцию на Луну.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал Борисов на совещании в НПО «Лавочкина».

Он заявил, что неудачная попытка не означает отказа от перспектив освоения Луны, подчеркнув, что ученые и конструкторы «горят идеей» продолжения проекта. Борисов призвал сосредоточиться на дальнейших задачах и допустил, уже в 2025 или 2026 году попытку могут повторить.

Ранее, 11 августа Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну. Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» и должна была доставить автоматическую станцию «Луна-25».

Однако 19 августа космический аппарат столкнулся со спутником Земли и разбился. По данным «Роскосмоса», причиной крушения стало то, что двигатель не отключился вовремя и отработал 127 секунд вместо запрограммированных 84.

На этой неделе успешную миссию по посадке на поверхность Луны космического аппарата совершила Индия. Индийский зонд «Чандраян-3» проведет на Луне 14 дней, изучит лунную поверхность и грунт. Страна стала первым в мире государством, которому удалось прилуниться в районе южного полюса спутника.

Фото на обложке: «Роскосмос»