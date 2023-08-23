Индия стала четвертой страной в мире, успешно посадившей космический аппарат на Луну

Индия стала четвертой в мире страной, которой удалось успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны. Индийский зонд «Чандраян-3» проведет на Луне 14 дней, изучит лунную поверхность и грунт. Российская миссия на Луну несколько дней назад провалилась – «Луна-25» разбилась из-за сбоя в работе двигателей.
Индийский зонд «Чандраян-3» успешно приземлился на Луне. Трансляцию посадки вела Индийская организация космических исследований.
Станция «Чандраян-3» проведет на Луне 14 дней – проведет исследования, изучит лунную поверхность и грунт.
Индия стала четвертой в мире страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны. По данным CNN, индийскому аппарату удалось совершить максимально близкое в истории запусков приземление к южному полюсу Луны.
Миссию на Луну пыталась совершить Россия, но она провалилась – 19 августа станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны. По озвученной «Роскосмосом» официальной причине, причиной этому стал сбой в работе двигателя – он проработал 127 секунд вместо положенных 84-ех.
Фото на обложке: YouTube
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новая долина: как индийские стартапы меняют рынок венчурных инвестиций в 2023 году
- 2 «Индия требует терпения»: основатель облачного сервиса о местной культуре потребления и первых продажах на рынке
- 3 Нужно понравиться маме, или Чего ждать от найма ИТ-персонала в Индии
- 4 Не зная броду, не суйся в пучину Индийского океана: что нужно знать о пиаре в Индии
- 5 Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2023
25 августа 2023
27 августа 2023