Индия стала четвертой страной в мире, успешно посадившей космический аппарат на Луну

Индия стала четвертой в мире страной, которой удалось успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны. Индийский зонд «Чандраян-3» проведет на Луне 14 дней, изучит лунную поверхность и грунт. Российская миссия на Луну несколько дней назад провалилась – «Луна-25» разбилась из-за сбоя в работе двигателей.

Индийский зонд «Чандраян-3» успешно приземлился на Луне. Трансляцию посадки вела Индийская организация космических исследований.

Станция «Чандраян-3» проведет на Луне 14 дней – проведет исследования, изучит лунную поверхность и грунт.

Индия стала четвертой в мире страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны. По данным CNN, индийскому аппарату удалось совершить максимально близкое в истории запусков приземление к южному полюсу Луны.

Миссию на Луну пыталась совершить Россия, но она провалилась – 19 августа станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны. По озвученной «Роскосмосом» официальной причине, причиной этому стал сбой в работе двигателя – он проработал 127 секунд вместо положенных 84-ех.

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