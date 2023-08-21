Глава «Роскосмоса» озвучил официальную причину крушения «Луны-25» – двигатель вовремя не отключился, отработав 127 секунд вместо положенных 84-ех. Космический аппарат столкнулся с Луной и разбился 19 августа – это могла бы быть первая миссия России на Луну за 47 лет.
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал сбой в работе двигателя причиной крушения автоматической станции «Луна-25». Его слова передает РБК.
По словам Борисова, двигатель должен был отработать 84 секунды и отключиться, но вместо этого проработал 127 секунд. В результате сбоя «Луна-25» столкнулась с поверхностью Луны и разбилась. Крушение произошло 19 августа.
Запуск аппарата был успешно произведен с космодрома Восточный 11 августа. По пути к месту назначения станция успела сделать снимок «темной» стороны Луны и прислать его на Землю.
Успех «Луны-25» мог бы быть первой миссией России на Луну за 47 лет.
Фото на обложке: Dima Zel /
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