«Луна-25» сфотографировала «темную» сторону Луны

Автоматическая станция «Луна-25» сделала снимок «темной» стороны Луны. На нем запечатлен расположенный у южного полюса спутника кратер Зееман. Недавний запуск «Луны» стал первой за 47 лет миссией России к спутнику Земли.

«Луна-25» прислала на Землю первую сделанную ей фотографию. На снимке запечатлен кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны, сообщили в «Роскосмосе». Госкорпорация называет Зееман уникальным расположенным на поверхности Луны объектом.

В рамках миссии станция также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности Луны.

«Роскосмос» запустил станцию «Луна-25» с космодрома Восточный 11 августа. Задачей станции является проведение исследований лунного грунта на наличие льда. Посадка «Луны-25» ожидается 21 августа.

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