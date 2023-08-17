«Луна-25» сфотографировала «темную» сторону Луны

Автоматическая станция «Луна-25» сделала снимок «темной» стороны Луны. На нем запечатлен расположенный у южного полюса спутника кратер Зееман. Недавний запуск «Луны» стал первой за 47 лет миссией России к спутнику Земли.
«Луна-25» прислала на Землю первую сделанную ей фотографию. На снимке запечатлен кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны, сообщили в «Роскосмосе». Госкорпорация называет Зееман уникальным расположенным на поверхности Луны объектом.
В рамках миссии станция также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности Луны.
«Роскосмос» запустил станцию «Луна-25» с космодрома Восточный 11 августа. Задачей станции является проведение исследований лунного грунта на наличие льда. Посадка «Луны-25» ожидается 21 августа.
Фото на обложке: Elena11 /
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