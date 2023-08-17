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«Луна-25» сфотографировала «темную» сторону Луны

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Автоматическая станция «Луна-25» сделала снимок «темной» стороны Луны. На нем запечатлен расположенный у южного полюса спутника кратер Зееман. Недавний запуск «Луны» стал первой за 47 лет миссией России к спутнику Земли.

«Луна-25» сфотографировала «темную» сторону Луны

«Луна-25» прислала на Землю первую сделанную ей фотографию. На снимке запечатлен кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны, сообщили в «Роскосмосе». Госкорпорация называет Зееман уникальным расположенным на поверхности Луны объектом.

В рамках миссии станция также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности Луны.

«Роскосмос» запустил станцию «Луна-25» с космодрома Восточный 11 августа. Задачей станции является проведение исследований лунного грунта на наличие льда. Посадка «Луны-25» ожидается 21 августа.   

Фото на обложке: Elena11 / Shutterstock

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