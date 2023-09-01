Сбербанк разработал отечественный аналог GitHub Copilot

Сбербанк зарегистрировал в реестре Роспатента программу GigaCode / JARVIS, обнаружил «Коммерсантъ». Согласно описанию, она предназначена для автоматического дополнения и генерации программного кода на различных языках.

В технологической компании подтвердили изданию, что создали такую программу. Сейчас она доступна лишь нескольким тысячам сотрудников «Сбера», однако уже в ближайшие месяцы программу откроют и для внешних разработчиков.

Ранее в этом году Сбербанк представил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Недавно компания внедрила сервис в умные устройства с ассистентом «Салют».

Как уточнили изданию в «Сбере», GigaCode развивается параллельно и имеет пересечения с GigaCode.

Сервис способен интегрироваться с такими средами разработки, как IntelliJ IDEA и PyCharm от JetBrains, Visual Studio Code от Microsoft и другими.

В текущем году компания Microsoft анонсировала новую версию GitHub Copilot, которая сможет генерировать описания к предлагаемым правкам к проекту. В России доступ к GitHub Copilot заблокирован.

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