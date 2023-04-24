«Сбер» запустил собственный аналог ChatGPT

«Сбер» вступил в соревнование мировых лидеров в области искусственного интеллекта (AI) и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети, сообщил RB.RU представитель компании.

Нейросеть может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

В отличие от популярного чат-бота ChatGPT, сервис GigaChat «изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке», пояснили в «Сбере».

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Нейросеть на первом этапе будет доступна в тестовом режиме по приглашениям, сейчас она работает в режиме закрытой бета-версии. Чтобы протестировать новую нейросеть, необходимо вступить в закрытое сообщество в Telegram-канале.

Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA, которая включает различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback.

«GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ», — сообщил президент «Сбера» Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

В разработке модели принимают участие команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов. Обучение нейросети происходило на суперкомпьютере Christofari Neo.

Ранее о планах создать альтернативу ChatGPT для конкуренции с Microsoft и Google также заявил Илон Маск. Миллиардер считает, что необходимо «создать третий вариант», чтобы конкурировать с OpenAI, которую поддерживает Microsoft, и DeepMind, принадлежащую Alphabet (материнская компания Google).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом и «призвал прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба».

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