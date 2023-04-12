Греф предупредил о риске создания закрытого клуба крупнейших держав в области искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с ядерным клубом.

«Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Греф добавил, что необходимо продолжать работу над развитием технологии ИИ, так как она в перспективе нескольких лет способна внести значительный положительный вклад в рост отечественной экономики.

Глава госбанка добавил, что необходимо уделять особое внимание безопасности, а тема кибербезопасности должна опережать развитие ИИ.

При этом Греф усомнился в том, что ИИ может уничтожить человека, но признал, что причинить «какой-то вред» способен.

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