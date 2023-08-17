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«Сбер» внедрил свою нейросеть GigaChat в устройства с ассистентом «Салют»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбер внедрил в умные устройства с ассистентом «Салют» аналог ChatGPT — GigaChat, рассказали в пресс-службе технологической компании. Первыми оценить работу мультимедийной нейросети смогут пользователи умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. В ближайшее время функция станет доступна для других устройств.

«Сбер» внедрил свою нейросеть GigaChat в устройства с ассистентом «Салют»

Колнку теперь можно попросить сгенерировать текст по указанным параметрам, например, сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить ту или иную идею. GigaChat поможет придумать поздравление, даст советы в кулинарии и составит план спортивных тренировок.

Нейросеть запоминает контекст разговора, что позволяет добавлять в диалог детали и уточнения, чтобы ее задействовать, достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat».

Весной «Сбер» вступил в гонку мировых лидеров в области AI и представил собственную версию мультимодальной нейросети. В отличие от популярного чат-бота ChatGPT, сервис GigaChat «изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке», пояснили в «Сбере».

Компания запустила продажи умных колонок от SberBoom и SberBoom Mini в январе 2023 года. RB.RU протестировал одну из них и рассказал о конкурентных особенностях и недостатках продукта от SberDevices.

Фото на обложке: SberDevices

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