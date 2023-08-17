«Сбер» внедрил свою нейросеть GigaChat в устройства с ассистентом «Салют»

Сбер внедрил в умные устройства с ассистентом «Салют» аналог ChatGPT — GigaChat, рассказали в пресс-службе технологической компании. Первыми оценить работу мультимедийной нейросети смогут пользователи умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. В ближайшее время функция станет доступна для других устройств.

Колнку теперь можно попросить сгенерировать текст по указанным параметрам, например, сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить ту или иную идею. GigaChat поможет придумать поздравление, даст советы в кулинарии и составит план спортивных тренировок.

Нейросеть запоминает контекст разговора, что позволяет добавлять в диалог детали и уточнения, чтобы ее задействовать, достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat».

Весной «Сбер» вступил в гонку мировых лидеров в области AI и представил собственную версию мультимодальной нейросети. В отличие от популярного чат-бота ChatGPT, сервис GigaChat «изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке», пояснили в «Сбере».

Компания запустила продажи умных колонок от SberBoom и SberBoom Mini в январе 2023 года. RB.RU протестировал одну из них и рассказал о конкурентных особенностях и недостатках продукта от SberDevices.

Фото на обложке: SberDevices