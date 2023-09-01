В России начнут блокировать звонки с незарегистрированных SIM-карт

Российским мобильным операторам предлагают запретить пропускать звонки с незарегистрированных SIM-карт. Соответствующий документ с поправкам в закон «О связи» готовится к внесению в Госдуму вице-спикером Борисом Чернышовым, узнали «Известия».

Причина изменений — участившиеся случаи мошенничества, которые фиксируют в том числе в ЦБ. Минцифры и сами операторы считают, что нынешнего контроля достаточно.

Глава направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле заявил, что документ не до конца учитывает специфику выдачи телефонных номеров.

По его словам, существует практика, согласно которой при длительном неиспользовании номер передается другому абоненту. И выходит так, что формально он может числиться в качестве верифицированного, а на самом деле — находиться во владении мошенника. Точно так же никуда не исчез рынок торговли серыми SIM-картами, несмотря на то что их оформление происходит при предъявлении паспорта.

По данным Банка России, в прошлом году россияне от телефонного мошенничества потеряли 14,2 млрд рублей. Максимальная единовременно похищенная сумма достигла 500 млн рублей. Во втором квартале 2023 года количество операций без согласий клиентов приблизилось к 279,7 тыс. — рост 28%.

В июле Владимир Путин подписал закон об обязанности банков проверять все денежные переводы физлиц на предмет мошенничества. Подозрительные по мнению банка операции будут приостанавливаться на два дня. Закон вступит в силу через год после официального опубликования. Если банк допустит перевод физлица на мошеннический ресурс, то он будет обязан возместить ему средства в течение 30 дней с момента поступления заявления от физлица. Ресурс должен состоять в специальной базе Банка России, говорится в документе.

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