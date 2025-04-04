ВТБ рассказал о новой схеме мошенников — они перестали запрашивать код из смс

В кредитной организации утверждают, что обман по новой схеме происходит в несколько этапов. На первом мошенники стараются напугать жертву, например, сообщают ей, что нужно подождать на линии и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору присоединится «генерал ФСБ».

Затем жертве приходит смс или письмо на почту, в котором говорится, что в ее аккаунт попытались войти с незнакомого устройства — пользователю предлагается позвонить по определенному номеру или «сменить пароль» по ссылке. «Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи. По ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы. Но по якобы официальному номеру ждет звонка очередной мошенник», — уточнили в ВТБ.

На третьем этапе жертва сама звонит мошенникам по указанному номеру или переводит им деньги, говорят в банке, — в беседе паникующего пользователя пугают и для защиты средств предлагают перевести их на «безопасный счет».

1 апреля Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонным и кибермошенникам. В пакет вошли примерно 30 мер, большинство из которых вступят в силу с 1 июня. Например, согласно закону, банки должны проверять наличие подозрительной активности при снятии денег через банкоматы и при обнаружении несанкционированного доступа блокировать снятие. Кроме того, власти создадут антифрод-систему, через которую ведомства, банки, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах.

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