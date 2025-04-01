Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Нашли баг?
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая
Владимир Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пакет вошли около 30 мер, которые направлены на противодействие мошенникам и защиту денежных средств россиян. Большинство положений вступят в силу с 1 июня.
Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками
  1. Новости

Согласно закону, банки должны проводить проверку наличия подозрительной активности при снятии наличных через банкоматы. Если есть признаки несанкционированного доступа, банк сможет на время заблокировать снятие суммы свыше 50 тыс. рублей в сутки сроком до 48 часов. Банки также обязаны защищать не только онлайн-платежи, но и операции в банкоматах.

На «Гослуслугах» граждане смогут ввести самоограничение на удаленное оформление SIM-карт, а также установить отказаться от звонков из-за границы и рекламных обзвонов. При смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения. В первом будет предупреждение о смене пароля, а во втором — уже код подтверждения.

Сотрудники госорганов, банков, операторов связи и крупных цифровых платформ, посещаемость которых больше 500 тыс. человек в сутки не смогут общаться с гражданами в иностранных мессенджерах.

Государство также создаст антифрод-систему. Через нее ведомства, банки, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах, которыми могут пользоваться мошенники.

  • Минцифры ранее пообещало запустить пилот системы уже в этом году. Платформа должна помочь оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов злоумышленников, а также их банковские счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме