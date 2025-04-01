Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками
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Согласно закону, банки должны проводить проверку наличия подозрительной активности при снятии наличных через банкоматы. Если есть признаки несанкционированного доступа, банк сможет на время заблокировать снятие суммы свыше 50 тыс. рублей в сутки сроком до 48 часов. Банки также обязаны защищать не только онлайн-платежи, но и операции в банкоматах.
На «Гослуслугах» граждане смогут ввести самоограничение на удаленное оформление SIM-карт, а также установить отказаться от звонков из-за границы и рекламных обзвонов. При смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения. В первом будет предупреждение о смене пароля, а во втором — уже код подтверждения.
Сотрудники госорганов, банков, операторов связи и крупных цифровых платформ, посещаемость которых больше 500 тыс. человек в сутки не смогут общаться с гражданами в иностранных мессенджерах.
Государство также создаст антифрод-систему. Через нее ведомства, банки, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах, которыми могут пользоваться мошенники.
- Минцифры ранее пообещало запустить пилот системы уже в этом году. Платформа должна помочь оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов злоумышленников, а также их банковские счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.
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