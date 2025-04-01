Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками

Согласно закону, банки должны проводить проверку наличия подозрительной активности при снятии наличных через банкоматы. Если есть признаки несанкционированного доступа, банк сможет на время заблокировать снятие суммы свыше 50 тыс. рублей в сутки сроком до 48 часов. Банки также обязаны защищать не только онлайн-платежи, но и операции в банкоматах.

На «Гослуслугах» граждане смогут ввести самоограничение на удаленное оформление SIM-карт, а также установить отказаться от звонков из-за границы и рекламных обзвонов. При смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения. В первом будет предупреждение о смене пароля, а во втором — уже код подтверждения.

Сотрудники госорганов, банков, операторов связи и крупных цифровых платформ, посещаемость которых больше 500 тыс. человек в сутки не смогут общаться с гражданами в иностранных мессенджерах.

Государство также создаст антифрод-систему. Через нее ведомства, банки, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах, которыми могут пользоваться мошенники.