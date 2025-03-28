Минцифры назвало сроки запуска платформы для борьбы с мошенниками
Минцифры в ближайшее время приступит к созданию платформы, которая позволит госведомствам взаимодействовать между собой для борьбы с мошенниками. Об этом на заседании Общественного совета Минцифры сообщил замглавы министерства Александр Шойтов, передает ТАСС.
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«Взаимодействие есть между ФОИВами, между банками и между операторами связи. Мы в нем участвуем, Роскомнадзор, ЦБ. С учетом того, что это (кибермошенничество — Русбейс) такая системная проблема, предполагается создать единую платформу для координации. Мы начинаем ее создавать в ближайшее время», — рассказал Шойтов.
Он уточнил, что создание такой платформы — это «большой и сложный процесс». Пилотный проект системы, по словам замглавы Минцифры, будет запущен уже в этом году.
Зачем нужна эта площадка? В ноябре 2024 года Шойтов рассказал, что платформа для борьбы с мошенниками позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов злоумышленников, а также их банковские счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.
- 25 марта Госдума приняла закон о защите россиян от телефонных и кибермошенников. В документ, который вступит в силу 1 июня за исключением некоторых положений, вошли почти 30 мер. Например, при снятии наличных в банкомате банки будут обязаны проверять наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия, а операторы должны будут отображать название организации во время телефонного разговора.
Фото на обложке: AlyoshinE / Shutterstock / FOTODOM
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