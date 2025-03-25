Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенничества

Госдума приняла в третьем чтении закон о защите россиян от телефонного и кибермошенничества. Он предусматривает введение комплекса из почти 30 мер, который вступит в силу 1 июня в случае подписания Владимиром Путиным. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Что изменится? Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале перечислил ключевые инициативы. Например, при снятии наличных в банкомате банки будут обязаны проверять наличие признаков выдачи денег без добровольного согласия, а операторы связи будут обязаны отображать название организации во время телефонного разговора.

Кроме того, сотрудники госорганов, банков, операторов, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещению объявлений не смогут информировать россиян через мессенджеры.

Помимо этого, массовые вызовы и спам-звонки будут возможны только с согласия абонента. Также, когда закон вступит в силу, россияне смогут установить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.

Когда закон вступит в силу? Теперь закон должны одобрить в Совфеде, после чего документ отправят на подписание Владимиру Путину. В этом случае закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июня.

Закон по борьбе с кибермошенничеством был внесен в Госдуму 15 февраля. Первое чтение документ прошел 18 марта, второе и третье — 25 марта. Ранее РБК со ссылкой на закон написал, что власти его скорректировали: например, убрали требование от онлайн-платформ идентифицировать продавцов через «Госуслуги».

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