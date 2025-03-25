Власти скорректировали законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Власти обновили законопроект по борьбе с мошенниками, — например, в нем больше нет требования от онлайн-платформ идентифицировать продавцов через «Госуслуги», пишет РБК со ссылкой на документ. Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 25 марта.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил изданию, что власти решили обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес.

Авторизация через «Госуслуги». В частности, законопроектом предусмотрено, что маркетплейсы и онлайн-сервисы должны будут внедрить систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличить надежных селлеров от потенциальных мошенников. Специальную отметку будут получать продавцы, прошедшие верификацию через «Госуслуги». Опция при этом будет добровольной.

Идентификация по биометрии. Кроме того, документ разрешил маркетплейсам и классифайдам не проводить идентификацию россиян по биометрии — такая возможность останется, но будет необязательной. При этом сейчас рассматривается вариант внедрения биометрии для покупки товаров 18+ на маркетплейсах, сообщил источник РБК, участвующий в обсуждении законопроекта.

По данным издания, помимо этого, законопроект устанавливает обязательное внедрение Единой биометрической системы (ЕБС) для микрофинансовых организаций (МФО). Согласно документу, для онлайн-заключения договоров потребительского займа МФО должны применять биометрию для идентификации заемщиков.

Передача сим-карт. Кроме того, законопроект разрешит россиянам передавать свои сим-карты членам семьи — РБК напомнил, что ранее власти планировали запретить передачу номеров третьим лицам.

Использование иностранных мессенджеров. Также изменена формулировка запрета на применение иностранных мессенджеров для служебной коммуникации — теперь он касается только взаимодействия госорганов, банков и сотовых операторов с клиентами, но не личного общения, пишет издание.

Законопроект по борьбе с кибермошенничеством был внесен в Госдуму 15 февраля, первое чтение он прошел 18 марта. В январе Forbes написал, что россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах, досках объявлений и сайтах по поиску работы через «Госуслуги».

Против этой меры выступили в «Авито» и Wildberries. В «Авито» сообщили, что мера приведет к оттоку людей в соцсети и мессенджеры, где их персональные данные не будут защищены. В Wildberries заявили, что инициатива навредит иностранным селлерам и приведет к дополнительным издержкам для бизнеса.

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