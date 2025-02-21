«Авито» выступила против регистрации продавцов через «Госуслуги»

В «Авито» раскритиковали законопроект, который обяжет продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений регистрироваться через «Госуслуги». Мера приведет к оттоку 40% селлеров в соцсети и мессенджеры, заявили РБК в пресс-службе компании.

«Новый законопроект предполагает, что любой пользователь, перед тем как продать свои джинсы или детскую коляску на сайте объявлений, должен будет пройти верификацию через "Госуслуги". По результатам внутренних опросов наших пользователей есть большая вероятность, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию», — сообщили в пресс-службе.

Почему «Авито» против регистрации на «Госуслугах»? В компании отметили, что 40% продавцов в таком случае перейдут в соцсети и мессенджеры, что негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных. Такая информация содержится в экспертном докладе ВЦИОМ «Перейти на светлую сторону: стратегии "обеления" продавцов на рынках электронной торговли».

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В «Авито» пояснили, что инвестируют в безопасность площадки и встроенного мессенджера, а предлагаемая система идентификации через «Госуслуги» «будет выдавливать пользователей из безопасной среды в неконтролируемую зону иностранных мессенджеров».

Какие есть альтернативы? Более эффективным для достижения целей законопроекта, считают в компании, могло бы стать введение обязательной верификации бизнеса и пользователей, у которых есть «признаки недобросовестного поведения». По оценке «Авито», аккаунт на «Госуслугах» есть менее чем у 50% субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому целесообразно предоставить им возможность проходить идентификацию альтернативными способами, например, через банковские ID и реквизиты.

Ранее «критическое несогласие» с законопроектом выразил также Wildberries. Эти меры приведут к издержкам для бизнеса, подчеркнули в компании.

Согласно законопроекту, направленному на борьбу с мошенничеством, владельцы сервисов объявлений, суточная посещаемость которых превышает 200 тыс. российских пользователей, будут обязаны проводить идентификацию всех размещающих объявления лиц с помощью «Госуслуг». При превышении 300 тыс. пользователей сервисы должны будут предоставлять возможность дополнительной аутентификации через Единую биометрическую систему.

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