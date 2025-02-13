«Множество нюансов»: как регистрация на «Госуслугах» скажется на селлерах

Власти планируют обязать пользователей, размещающих объявления на маркетплейсах и сайтах объявлений, регистрироваться через «Госуслуги». Такая мера предусмотрена новым пакетом антимошеннических поправок, который, по данным «Известий», одобрили в правительстве. Что известно об этой инициативе и что о ней думают эксперты, — в материале RB.RU.

Что произошло

В конце января Forbes сообщил, что правительство подготовило пакет антимошеннических поправок. Одна из инициатив в рамках него предполагает обязательную регистрацию через «Госуслуги» пользователей, размещающих объявления на маркетплейсах, классифайдах, сайтах по поиску работы и предложению услуг.

В Минцифры подчеркивали, что инициатива разработана для того, чтобы было сложнее «разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем». Замглавы Минцифры Олег Качанов отдельно пояснял, что инициатива не касается покупателей.

В начале февраля РБК со ссылкой на тот же пакет поправок уточнил, что документ предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией свыше 200 тыс. человек из России идентифицировать через «Госуслугих» тех, кто планирует разместить объявление о продаже товаров или услуг.

Что говорят эксперты

Владелец агентства для продавцов Prof Commerce Дмитрий Спицын заявил RB.RU, что, если продавец честный и законопослушный, то у него не должно быть причин сопротивляться авторизации через «Госуслуги». Однако он отметил, что возникает ряд вопросов о технической реализации такой системы.

По словам Спицына, продавцом на маркетплейсе может быть организация, в которой работает 50–60 сотрудников, а у некоторых компаний и 100 человек, и все они регулярно совершают различные действия в личном кабинете. Становится неясно, говорит он, кто именно должен регистрироваться через «Госуслуги»: владелец бизнеса, директор, бухгалтер, менеджеры или все работники, имеющие доступ к личному кабинету.

«В таком случае возникает множество нюансов. Выплаты сотрудникам производятся по разным механикам: через договоры самозанятости, гражданско-правового характера и другие — все нюансы нужно будет учесть в трудовых документах», — подчеркнул Спицын.

Он резюмировал, что без детальной проработки этих деталей введение авторизации через «Госуслуги» может привести к проблемам в работе бизнеса.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, идея состоит в том, чтобы «максимальное количество контактов в цифровой среде можно было идентифицировать и персонализировать».

«В данном случае Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА, "Госуслуги". — прим. RB.RU) реально эту задачу позволяет решить. Никого ведь не удивляет, что при отправке почтовых отправлений через электронные сервисы "Почты России", при обращении в суды мы проходим идентификацию через "Госуслуги"», — заявил RB.RU Варшавский.

Эксперт считает, что кардинальных изменений и дополнительных трат для продавцов не появится. Основные расходы по интеграции площадок и «Госуслу» лягут на плечи самих платформ, которые должны будут реализовать доступ селлеров к площадкам через ЕСИА, заключил юрист.

При участии Екатерины Струковой

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM