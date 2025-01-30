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В Минцифры пообещали не обязывать россиян входить на Wildberries через «Госуслуги»

Новости
Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги». Об этом он сказал в четверг, 30 января, выступая на «Саммите развития», передает ТАСС.

В Минцифры пообещали не обязывать россиян входить на Wildberries через «Госуслуги»
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«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через «Госуслуги». Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», — подчеркнул Качанов.

Ранее о том, что россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах, досках объявлений и сайтах по поиску работы через «Госуслуги» написал Forbes, ссылаясь на подготовленный правительством пакет мер по борьбы с кибермошенничеством.

В Минцфиры изданию сообщили, что документ «еще в работе», но подтвердили планы усилить контроль за пользователями маркетплейсов и досок объявлений. «Тем, кто захочет разместить объявление, нужно будет подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг». Таким образом, разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — отметили в министерстве.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который анонсировал разработку антимошеннических мер в ноябре 2024 года, РБК сообщили, что подтверждение через «Госуслуги» потребуется только тем пользователям, которые хотят разместить объявление. «Данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — добавили там.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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