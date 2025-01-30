В Минцифры пообещали не обязывать россиян входить на Wildberries через «Госуслуги»

Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги». Об этом он сказал в четверг, 30 января, выступая на «Саммите развития», передает ТАСС.

«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через «Госуслуги». Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», — подчеркнул Качанов.

Ранее о том, что россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах, досках объявлений и сайтах по поиску работы через «Госуслуги» написал Forbes, ссылаясь на подготовленный правительством пакет мер по борьбы с кибермошенничеством.

В Минцфиры изданию сообщили, что документ «еще в работе», но подтвердили планы усилить контроль за пользователями маркетплейсов и досок объявлений. «Тем, кто захочет разместить объявление, нужно будет подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг». Таким образом, разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — отметили в министерстве.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который анонсировал разработку антимошеннических мер в ноябре 2024 года, РБК сообщили, что подтверждение через «Госуслуги» потребуется только тем пользователям, которые хотят разместить объявление. «Данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — добавили там.