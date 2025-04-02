Путин поручил рассмотреть введение лимита на количество банковских карт
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В ходе совещания глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает меру в целях борьбы с дропперством. «Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт», — отметила тогда Набиуллина.
Она уточнила, что аналогичные меры уже применяются в Казахстане, а также сравнила дропперство с практикой регистрации на один адрес множество фирм-однодневок. «Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке — до пяти, а в нескольких — до 20. Это уменьшит масштабы. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены», — добавила глава ЦБ.
- В среду, 2 апреля, с аналогичным предложением по ограничению количества банковских карт в целях борьбы с кибермошенничеством выступил генпрокурор России Игорь Краснов. Он уточнил, что дополнительные антифрод-меры нужны из-за роста числа мошеннических операций на фоне снижения общего количества преступлений в России.
- В начале марта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос о лимите банковских карт на одного человека может быть решен уже в апреле.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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