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«Одноклассники» обновят визуал и алгоритмы Ленты новостей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Соцсеть «Одноклассники» проводит масштабное обновление новостной ленты, рассказали в пресс-службе. До конца месяца она появится в приложениях Android и iOS, а также в декстопной и мобильной версиях.

«Одноклассники» обновят визуал и алгоритмы Ленты новостей

Визуал

ОК меняет визуал своей Ленты, убрав из нее лишние элементы, которые мешают пользователям взаимодействовать с контентом. Сам контент разместят чуть выше. Сервисы «Моменты» и «Увлечения» объединят в общий блок, который расположится над Лентой. Пользователи смогут переключаться между ними, при этом ОК будет по умолчанию показывать один из сервисов в зависимости от предпочтений.

Рядом с Лентой разместят вкладку «Рекомендации», также рекомендательный контент появится на экранах публикаций и видео при их открытии.

В ОК ожидают, что охват рекомендаций в результате изменений вырастет на 20%-30% в зависимости от тематик, форматов контента и других факторов.

Алгоритмы

Также соцсеть меняет алгоритмы ранжирования в Ленте. Они начнут учитывать больше факторов и будут быстрее переобучаться на основе того, как пользователь взаимодействует с публикациями.

В компании отмечают, что обновление станет крупнейшим за последние пять лет.

Ранее «Одноклассники» запустили «Службу поддержки для создателей контента». Блогеры смогут задать вопросы в отдельном чате, поддержка работает круглосуточно.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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