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«Одноклассники» запустили отдельную службу поддержки для блогеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Одноклассники» запустили «Службу поддержки для создателей контента». Это специальный чат, где блогеры могут задать вопросы по контенту, публикациям или группе, говорится в сообщении соцсети.

«Одноклассники» запустили отдельную службу поддержки для блогеров

Поддержка работает круглосуточно, ответ дадут в течение нескольких минут.

Чат автоматически появится в списке диалогов. Поддержка доступна в десктопной версии соцсети, с мобильных устройств и в приложениях ОК на iOS и Android (необходимо обновиться до последней версии). 

 

Ранее соцсеть добавила новую функцию для анализа аудитории — все администраторы и модераторы групп с аудиторией более 1000 участников могут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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