«Одноклассники» запустили отдельную службу поддержки для блогеров

«Одноклассники» запустили «Службу поддержки для создателей контента». Это специальный чат, где блогеры могут задать вопросы по контенту, публикациям или группе, говорится в сообщении соцсети.
Поддержка работает круглосуточно, ответ дадут в течение нескольких минут.
Чат автоматически появится в списке диалогов. Поддержка доступна в десктопной версии соцсети, с мобильных устройств и в приложениях ОК на iOS и Android (необходимо обновиться до последней версии).
Ранее соцсеть добавила новую функцию для анализа аудитории — все администраторы и модераторы групп с аудиторией более 1000 участников могут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц.
Фото на обложке: Unsplash
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