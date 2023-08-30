«Одноклассники» запустили отдельную службу поддержки для блогеров

«Одноклассники» запустили «Службу поддержки для создателей контента». Это специальный чат, где блогеры могут задать вопросы по контенту, публикациям или группе, говорится в сообщении соцсети.

Поддержка работает круглосуточно, ответ дадут в течение нескольких минут.

Чат автоматически появится в списке диалогов. Поддержка доступна в десктопной версии соцсети, с мобильных устройств и в приложениях ОК на iOS и Android (необходимо обновиться до последней версии).

Ранее соцсеть добавила новую функцию для анализа аудитории — все администраторы и модераторы групп с аудиторией более 1000 участников могут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц.

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