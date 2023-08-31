Ozon обновляет тарифы и комиссии для продавцов

Ozon объявил об изменении размеров комиссий за продажу товаров и тарифов на доставку, сообщили в пресс-службе. Комиссии за продажу товаров составят от 1,5% до 6% от их цены. Зато транспортировка заказов в пункты выдачи, постаматы, а также доставка курьером станет дешевле на 1,6-2% от стоимости товара.

В Ozon уточнили, что эти изменения не отразятся на партнерах, которые придерживаются рекомендаций площадки по распределению товаров в соответствии с покупательским спросом.

«Изменения в подходе к логистическим комиссиям стимулируют продавцов лучше распределять товары по нашим складам и учитывать спрос в регионе», — пояснили смысл изменений в Ozon, добавив, что совокупные комиссионные расходы предпринимателей останутся в средних значениях по рынку.

Комиссии за продажу

С 15 сентября для большей части категорий возрастает комиссия за продажу на 1,5-4% от цены товара. Исключение составят косметическая техника, бытовая химия, гигиеническая продукция и товары для курения. Для этих категорий комиссия станет выше на 5-6%.

Стоимость доставки товаров до покупателей и скидка на логистику

С 1 октября для небольших товаров, объемом до 1.9 л, появится единый тариф за межрегиональную перевозку заказов и возвратов от покупателей, он составит 58 рублей или 70 рублей в зависимости от того, с какого склада предстоит доставка. Также маркетплейс обновляет индекс локализации, при котором доступна скидка на логистику до 50% при значении индекса локализации выше 70%.

FBO: размещение товаров на складах Ozon

C 15 сентября за размещение 1 литра товара на 1 день Ozon повышает стоимость с 15 копеек до 25 копеек. При этом продавцы и дальше смогут не платить за размещение за счет литробонусов, начисляемых за поставки на склады.

Доставка заказа в пункт выдачи, постамат, курьером

С 1 октября услуга в среднем станет дешевле на 1.6% от цены товара, а для ассортимента до 500 рублей — на 2%.

В пресс-службе подчеркнули, что следующие рекомендациям Ozon предприниматели практически не заметят повышения тарифов, поскольку смогут экономить за счет скидок за высокую локализацию и бесплатного размещения товаров.

В июле маркетплейс повысил тарифы для курьеров в связи с ростом числа заказов. В ряде регионов их реальные доходы в связи с изменениями могут вырасти до 10%, прогнозировали в Ozon.

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