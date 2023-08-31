Все в рамках договора: «Тинькофф» объяснил инцидент с якобы незаконным использованием голоса актрисы

«Тинькофф» прокомментировал инцидент с якобы незаконным использованием голоса актрисы озвучивания, который она услышала в рекламе порно. Изложенную актрисой информацию банк назвал не соответствующей действительности и указал на условия договора, в рамках которого «Тинькофф» мог делать с этим голосом практически все, что угодно.

Пресс-служба «Тинькофф» озвучила свою позицию по ситуации с обвинением в незаконном использовании голоса со стороны актрисы озвучивания. Изложенная информация не соответствует действительности, сообщили RB.RU в «Тинькофф».

В четверг 31 августа стало известно, что актриса озвучивания Алена Андронова подала на «Тинькофф» в суд за якобы то, что синтез ее голоса вопреки условиям договора выложили в открытый доступ и продали сторонним компаниям.

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Андронова также отметила, что заключенный с ней договор не предполагал синтез ее речи и право банка на использование голоса не в корпоративных целях.

В «Тинькофф» подчеркнули, что условия договора были таковы, что банк получил право на переработку, внесение любых изменений, сокращения, дополнения выполненных актрисой работ.

«При этом договор с Аленой прямо предусматривал ее согласие на использование и переработку записей третьими лицами. Таким образом, банк вправе использовать записи голоса Алены любыми способами, в том числе для обучения нейросетей», – уточнили в пресс-службе банка.

В 2022 году пользователи открытого сервиса «Тинькофф» для создания голосовых роботов использовали голос Алены «недобросовестно в нарушение правил». «Тинькофф» заблокировал этих пользователей, сообщили в банке.

В «Тинькофф» добавили, что предлагали актрисе компенсацию, но с предложенной суммой она не согласилась.

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