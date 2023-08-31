Актриса подала в суд на «Тинькофф» за якобы незаконное использование ее голоса — он появился в порно

Актриса озвучивания подала на «Тинькофф» в суд за якобы незаконное использование ее голоса. Несколько лет назад она начитала для банка несколько сотен страниц с договоренностью, что голос будет использован только в корпоративных целях. Однако недавно голос был услышан во многих не имеющих к банку отношения материалах – в том числе рекламе порно.

Актриса озвучивания Алена Андронова подала на «Тинькофф банк» в суд за, по ее мнению, незаконного использования ее голоса. Статья об этом от имени самой Андроновой опубликована на DTF.

Девушка рассказала, что в 2019 году по размещенной вакансии согласилась начитать для «Тинькофф» 600 страниц текста для обучения нейросети – будущего голосового помощника. С ней заключили стандартный договор типовой договор, в котором, по утверждению девушки, не было ни слова про право банка на синтез ее речи.

В статье уточняется, что недавно друзья девушки неоднократно услышали ее голос в роликах и материалах различного характера – в том числе рекламы порно, а также коммерческих видео.

Андронова утверждает, что ее голос был взят для синтеза речи и позже выставлен на продажу на сторонних площадках, а также опубликован на сайте банка.

Девушка обратилась с претензией в банк – с ней связались и предложили компенсацию. Однако она отказалась и собралась решить вопрос в судебном порядке.

RB.RU направили запрос в «Тинькофф» и официальному представителю банка, но на момент публикации не получили ответа.

Фото на обложке: PrinceOfLove / Shutterstock