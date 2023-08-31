«Юнистрим» объявила о прекращении переводов долларов и евро в Таджикистан

Российская платежная система «Юнистрим» объявила о прекращении переводов в долларах и евро в Таджикистан. Из республики также нельзя будет произвести такую операцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В случае, если перевод был отправлен ранее, но не был получен, рекомендуется обратиться в банк перевода для возврата средств. Сделать это можно до 30 сентября.

«После 30 сентября 2023 года возврат перевода отправленных в валютах доллар и евро будет невозможен. Юнистрим продолжает работу в Таджикистане в рублях», — поясняет пресс-служба компании.

В июле «Юнистрим» пополнил санкционный список США, после этого ряд банков в Казахстане, Грузии, Армении и Узбекистане прекратил прием и отправку денег через эту систему.

В начале августа приложение «Юнистрим» было удалено из Google Play.

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