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Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Несколько банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии, а также национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» объявили о прекращении приема и отправлений денежных переводов через систему «Юнистрим» в рублях и национальной валюте.

Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»

«Юнистрим» 20 июля попал под блокирующие санкции США. В тот же день Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки «Тинькофф Банк», «Локо-Банк» и банк «Солидарность».

«Юнистрим» сообщал, что создал инфраструктурное решение, которое позволит без перебоев работать с партнерами в штатном режиме. Однако что это за инструмент, не уточнялось.

  • Frank Media со ссылкой на службу поддержки казахстанского Freedom Finance сообщает, что переводы через «Юнистрим» не осуществляются. «Казпочта» с 20 июля также приостановила отправку и прием денег в «Юнистрим», пишет ТАСС. 
  • В Армении о прекращении работы с «Юнистрим» заявили 4 из 18 коммерческих банков, передает «Интерфакс». Такие уведомления получили клиенты «Армэкономбанка», «Ардшинбанка», «Конверс банка и «Эвокабанка».
  • В Грузии пять банков прекратили переводы через «Юнистрим»: TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, «Кредо банк» и «Базисбанк». О сбое в обслуживании платежной системы заявили в МФО «Рико кредит».
  • В Узбекистане с «Юнистримом» на фоне санкций прекратил работать «Халк банк», «Ипотека банк», пишет ТАСС. 
  • Среди киргизских банков работу с «Юнистрим» прекратили «Компаньон», DemirBank, Asia Alliance Bank и «Айыл банк». FINCA Bank приостановил выдачу и отправку средств через «Юнистрим» в долларах и евро — на рубли ограничений нет.

Фото на обложке: Unsplash

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