Несколько банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии, а также национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» объявили о прекращении приема и отправлений денежных переводов через систему «Юнистрим» в рублях и национальной валюте.

Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»