Первый российский вуз разрешил использовать ИИ при написании курсовых и дипломов

Первый российский вуз одобрил использование чат-ботов на основе искусственного интеллекта при подготовке курсовых и дипломных работ, узнал РБК. Ученый совет Московского городского педагогического университета (МГПУ) пришел к выводу, что применение технологий AI помогает развивать у учащихся навыки анализа и обработки данных.

Там пояснили, что сгенерированный чат-ботом текст в любом случае приходится перерабатывать, и это хороший материал для новых идей и возможность развития аналитических способностей.



По словам ректора вуза Игоря Реморенко, легализация AI для подготовки выпускных работ поможет выработать новые навыки, например, освоить новые инструменты, обучит проверке больших объемов информации.

«Нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — сказал Реморенко.

Ранее студент РГГУ Александр Жадан использовал ChatGPT для написания диплома. Нейросеть подготовила работу на тему управления всего за 23 часа, а студент благополучно защитил ее. Этот случай спровоцировал дискуссию на тему этичности использования чат-ботов при подготовке работ.

Тогда Национальная комиссия по этике в сфере ИИ обратилась в Минобрнауки с просьбой отрегулировать использование искусственного интеллекта в образовательном процессе.

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