Минобрнауки попросили отрегулировать использование ИИ в образовании

Члены Национальной комиссии по этике в сфере ИИ обратились в Минобрнауки с просьбой отрегулировать использование искусственного интеллекта в образовательном процессе. Соответствующее письмо комиссия направила на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, пишут «Ведомости».

С одной стороны, искусственный интеллект может помочь учащимся в выполнении рутинных задач: оформление, форматирование. В этом случае не будут нарушаться обязанности студентов, считают в комиссии. Вместе с тем обращение в процессе учебы к ИИ может вызвать проблемы, поскольку не всегда удается оценить вклад самого студента.

Обратиться в профильное ведомство в комиссии решили после инцидента с учащимся в РГГУ Александром Жаданом. Студент сдал дипломную работу, подготовленную вместе с чат-ботом от OpenAi ChatGPT. ИИ сгенерировал 60 страниц текста, а студент доработал материал и успешно выступил на защите. После того, как молодой человек рассказал о своем опыте в соцсетях, от РГГУ стали требовать признать диплом Жадана недействительным.

Авторы обращения просят Минобрнауки регламентировать применение нейросетей в образовательном процессе.

«Использование таких технологий может быть уместно и полезно для освоения отдельных специальностей и навыков и в ряде случаев не будет противоречить обязанности студентов выполнять работу самостоятельно», — отмечают члены комиссии.

На прошлой неделе издание The Guardian описало случай использования ChatGPT в ходе судебного заседания в Колумбии. Решение вызвало споры. В связи с ростом популярности чат-бота от OpenAi европейские власти задумались об усилении контроля над ИИ.

Фото на обложке: Chaay_Tee / Shutterstock