Минобрнауки попросили отрегулировать использование ИИ в образовании

Члены Национальной комиссии по этике в сфере ИИ обратились в Минобрнауки с просьбой отрегулировать использование искусственного интеллекта в образовательном процессе. Соответствующее письмо комиссия направила на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, пишут «Ведомости».
С одной стороны, искусственный интеллект может помочь учащимся в выполнении рутинных задач: оформление, форматирование. В этом случае не будут нарушаться обязанности студентов, считают в комиссии. Вместе с тем обращение в процессе учебы к ИИ может вызвать проблемы, поскольку не всегда удается оценить вклад самого студента.
Обратиться в профильное ведомство в комиссии решили после инцидента с учащимся в РГГУ Александром Жаданом. Студент сдал дипломную работу, подготовленную вместе с чат-ботом от OpenAi ChatGPT. ИИ сгенерировал 60 страниц текста, а студент доработал материал и успешно выступил на защите. После того, как молодой человек рассказал о своем опыте в соцсетях, от РГГУ стали требовать признать диплом Жадана недействительным.
Авторы обращения просят Минобрнауки регламентировать применение нейросетей в образовательном процессе.
«Использование таких технологий может быть уместно и полезно для освоения отдельных специальностей и навыков и в ряде случаев не будет противоречить обязанности студентов выполнять работу самостоятельно», — отмечают члены комиссии.
На прошлой неделе издание The Guardian описало случай использования ChatGPT в ходе судебного заседания в Колумбии. Решение вызвало споры. В связи с ростом популярности чат-бота от OpenAi европейские власти задумались об усилении контроля над ИИ.
Фото на обложке: Chaay_Tee /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Без вложений, команды и инвестиций: как уйти из найма и открыть собственное агентство. Часть 1
- 2 Ошибки на уровне продаж и продукта, которые «топят» онлайн-школы
- 3 «Закрытая школа» в жизни: как ограниченный доступ к знаниям становится успешной бизнес-моделью
- 4 5 техник для обучения IT-персонала любого уровня и как их применять
- 5 Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии
ВОЗМОЖНОСТИ
06 февраля 2023
07 февраля 2023
08 февраля 2023