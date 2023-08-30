Российскому инвестору удалось вывести из Euroclear замороженные активы на $2 млн

Один из российских инвесторов, чьи активы были заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear, смог добиться разблокировки на $2 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на адвокатское бюро NSP, чьим клиентом является инвестор.

Европейские депозитарии в 2022 году заблокировали счета Национального расчетного депозитария, из-за чего активы инвесторов оказались заблокированными. Однако в конце прошлого года финансовые ведомства Бельгии и Люксембурга выдали разрешения на снятия ограничений с части активов.

В июне 2023 года один из клиентов NSP получил от бельгийского казначейства разрешение на разморозку бумаг, которые были заблокированы на счете НРД в Euroclear. В начале августа инвестор направил соответствующее поручение в депозитарий на перевод активов со счета в «Райффайзенбанке» на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре (какого именно, не уточняется). Поручение было исполнено накануне, 29 августа.

Параллельно этим процессам ранее группа частных инвесторов, которую представляет NSP, подала коллективный иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 2 млрд рублей. Аналогичный иск на сумму 200 млн рублей был подан к люксембургскому Clearstream.

Всего в российские арбитражные суды подано 13 исков к Euroclear на сумму более 200 млрд рублей. В числе истцов — «МТС Банк», Уральский банк реконструкции и развития с требованием на $69,3 млн, а также «Энергия-Инвест» с требованием на $1,6 млн и другие.

В среду 30 августа стало известно, что Бельгия отказала в разблокировке активов «Тинькофф Страхованию». Заявка «Тинькофф Инвестиций» пока на рассмотрении, пишет Forbes.

Ранее бельгийское казначейство также отказало российскому «Цифра брокеру». В компании тогда сообщили о намерении оспаривать это решение.

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