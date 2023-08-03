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Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов в Euroclear

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Казначейство Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов. Компания намерена оспорить решение в административном порядке.

Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов в Euroclear

Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НДР) в минувшем году после ввода российских войск на территорию Украины. После этого международные Euroclear и Clearstream прекратили проводить с ним операции, а активы инвесторов оказались заблокированы.

О том, что «Цифра брокер» получил отказ, сообщил партнер BGP Litigation Сергей Гландин на вебинаре «Как взыскать убытки с Euroclear в суде?». Эти данные изданию Forbes подтвердил представитель брокера.

«Действительно, недавно мы получили уведомление об отказе в удовлетворении заявления», — отметил он, добавив, что «Цифра брокер» будет оспаривать данное решение.

По словам представителя компании, юристы и консультанты уже готовят административную жалобу в Государственный совет Бельгии.

«Цифра брокер» подала заявление на разморозку активов в казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга (где зарегистрирован депозитарий Clearstream) в декабре 2022 года. В заявление вошли несанкционные бумаги неподсанкционных лиц, которые находились на блокировочных разделах НДР по состоянию на 22 декабря.

В конце июля группа российских частных инвесторов подала коллективный иск к Euroclear Bank. В числе истцов значится и «Цифра Брокер».

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Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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