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Российские частные инвесторы подали первый иск к Clearstream

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Частные российские инвесторы впервые подали иск к депозитарию Clearstream, где заморожены их активы, в Арбитражный суд Москвы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя юридической фирмы NSP. Заявление подано 17 августа.

Российские частные инвесторы подали первый иск к Clearstream

Истцы потребовали порядка 200 млн рублей компенсации стоимости замороженных ранее активов и взыскания начисленных по ним сумм (купоны, погашения по облигациям, дивиденды).

По словам представителя соистцов, к иску может присоединиться еще одна группа инвесторов, которая не успела вступить в первую. В РФ заблокировано средств клиентов Clearstream на €134,1 млн, депозитарий списал эту сумму, поскольку не рассчитывает на ее погашение. 

Ранее NSP подала такой же иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, который также прекратил операции с российским Национального расчетного депозитария (НДР). Сумма требований составила 2 млрд рублей.

Всего к Euroclear подано 13 исков на более чем 200 млрд рублей. На прошлой неделе такой иск подал «МТС Банк».  

Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в 2022 году заблокировали счета НРД, из-за чего активы инвесторов оказались заморожены. При этом в конце прошлого года финансовые ведомства Бельгии и Люксембурга разрешили снять ограничения с части активов. Однако в августе казначейство Бельгии отказало в этом российскому «Цифра брокеру».

Фото на обложке: nitpicker / Shutterstock

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