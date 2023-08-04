«МТС Банк» подал иск к Euroclear на 3,47 млрд рублей

«МТС Банк» подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear о взыскании заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 3,47 млрд рублей.

В качестве третьего лица в иске указан Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть претензий в документе не разъясняется. Однако указывается, что речь идет о «незаконно заблокированных средствах, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начисления купонного дохода».

В пресс-службе организации разъяснили изданию Frank Media, что по действующему законодательству спор может быть перенесен из иностранной юрисдикции в российскую, если он связан с санкциями.

Из-за санкций Евросоюза в 2022 году депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего активы инвесторов оказались заморожены.

Ранее в арбитражные суды обращались Уральский банк реконструкции и развития с иском на $69,3 млн, а также «Энергия-Инвест» с иском на $1,6 млн. Всего к Euroclear Bank подано девять исков на общую сумму 184,8 млрд рублей.

Накануне стало известно, что казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов в Euroclear.

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