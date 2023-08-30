МТС готов сделать индивидуальные предложения абонентам с учетом раздачи интернета

Оператор МТС рассматривает возможность сделать абонентам индивидуальные предложения по оплате раздачи интернета со смартфонов. Об этом в компании сообщили агентству ТАСС.

На прошлой неделе стало известно о жалобах в ФАС на то, что оператор стал взимать плату по 49 рублей в сутки за включение точки доступа на смартфоне. Ранее в МТС отмечали, что средства за такую услугу списываются только у абонентов с архивными тарифами.

Теперь в компании сообщили, что взаимодействуют со службой по вопросу платной раздачи интернета. Там отметили, что уже провели встречу с представителями ФАС и готовы предложить новые подходы по вопросам прав операторов. В частности, будут рассмотрены принципы формирования стоимости тарифов с учетом раздачи интернета.

Компания также готова сделать абонентам индивидуальные предложения в рамках уже существующей линейки тарифов.

«Билайн» взимает плату за включение точки доступа с 2019 года. Некоторые пользователи Tele2 также сообщали, что их оператор списывает средства за раздачу интернета со смартфонов.

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