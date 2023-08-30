Облачная игровая платформа GFN.ru остановит работу с 1 октября

Облачная игровая платформа GFN.ru (использует технологии Nvidia) закроется с 1 октября. Регистрировать новых клиентов и продавать подписки от месяца до года компания прекратит с 1 сентября.

Решение вызвано тем, что компания в нынешних обстоятельствах не может обеспечивать то качество сервиса, которое установила для себя, передает «Коммерсантъ».

Серверы, на которых работала игровая платформа, выросли в цене с момента их покупки и теперь их планируется продать, говорится в сообщении.

Собеседник издания связал закрытие GFN.ru с невозможностью перейти на новое программное обеспечение (ПО), необходимое для стриминга игр по технологии GeForce NOW.

Эксперты сомневаются, что использованное оборудование, заточенного под работу с недоступными сейчас в России ПО Nvidia, будет популярным на рынке.

GFN.ru запустился в 2019 году: 51% ее юрлица (ООО «Регион Эстейт») принадлежит SFI, 49% —директору сервиса Павлу Троицкому. Чистый убыток компании за 2022 год составил 411,6 млн рублей, выручка от продажи — 248,3 млн рублей.

В ноябре 2022 года Nvidia объявила об остановке прямых продаж в Россию и прекращении всех бизнес-операций в стране. Ранее власти США добавили лицензионное требование для Nvidia. Новые правила запрещают компании экспорт в Китай и Россию двух типов чипов, которые могут быть перенаправлены в «военное конечное использование» или «военному конечному пользователю».

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