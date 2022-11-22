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Nvidia объявила об остановке всех бизнес-операций в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик графических процессоров Nvidia объявил об остановке прямых продаж в Россию и прекращении всех бизнес-операций в стране. Об этом сказано в отчете компании за III квартал.

Nvidia объявила об остановке всех бизнес-операций в России

«В течение I квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию... В III квартале 2023 г. мы закрыли бизнес-операции в России», — говорится в тексте отчета.

Также отмечается, что продажи в РФ за 2022 год составляют только 2% от общего объема и 4% — от продаж в сфере майнинга.

Американская компания приостановила продажи и поставки своей продукции в Россию в начале марта в связи с боевыми действиями на Украине. Летом власти США добавили лицензионное требование для Nvidia. Новые правила запрещают компании экспорт в Китай и Россию двух типов чипов, которые могут быть перенаправлены в «военное конечное использование» или «военному конечному пользователю».

Позднее СМИ сообщали, что Nvidia закроет свой офис в РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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