Nvidia объявила об остановке всех бизнес-операций в России

Разработчик графических процессоров Nvidia объявил об остановке прямых продаж в Россию и прекращении всех бизнес-операций в стране. Об этом сказано в отчете компании за III квартал.

«В течение I квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию... В III квартале 2023 г. мы закрыли бизнес-операции в России», — говорится в тексте отчета.

Также отмечается, что продажи в РФ за 2022 год составляют только 2% от общего объема и 4% — от продаж в сфере майнинга.

Американская компания приостановила продажи и поставки своей продукции в Россию в начале марта в связи с боевыми действиями на Украине. Летом власти США добавили лицензионное требование для Nvidia. Новые правила запрещают компании экспорт в Китай и Россию двух типов чипов, которые могут быть перенаправлены в «военное конечное использование» или «военному конечному пользователю».

Позднее СМИ сообщали, что Nvidia закроет свой офис в РФ.

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