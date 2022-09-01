Американские власти запретили Nvidia экспорт в Китай и Россию чипов для машинного обучения

Власти США запретили производителю полупроводников Nvidia экспортировать в Россию и Китай два типа процессоров, которые предназначены для ускорения задач машинного обучения. Об этом говорится в заявлении компании, которое было направлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Из документа следует, что 26 августа американские чиновники ввели новое лицензионное требование для всех продуктов компании, содержащих готовящиеся к выпуску интегральные схемы A100 и H100.
Требование также распространяется на любые будущие процессоры, которые могут сравниться с A100 по производительности.
«[Власти] указали, что новое лицензионное требование позволит исключить риск того, что продукты могут быть использованы или перенаправлены в "военное конечное использование" или "военному конечному пользователю" в Китае и России», — говорится в сообщении Nvidia.
Компания прогнозирует, что из-за новых правил может потерять $400 млн на потенциальных продажах в Китае. Акции Nvidia на торгах после закрытия в среду упали на 6,6%, сообщает Reuters.
Фото на обложке: Hairem /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россияне отказались от покупки смартфонов известных брендов в пользу китайских — опрос
- 2 В России появятся новые бренды ПК и ноутбуков
- 3 Как климатические аномалии влияют на цепочку поставок
- 4 Изоляция по-китайски: что делать бизнесу, чтобы решить проблемы логистического кризиса
- 5 Три азиатских тренда, которые могут использовать российские компании
ВОЗМОЖНОСТИ
01 сентября 2022
01 сентября 2022
05 сентября 2022