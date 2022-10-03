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Nvidia закроет офис в России до конца октября

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американская компания Nvidia по разработке графических процессоров, которая в марте приостановила продажу своей продукции на территории РФ, закроет российский офис, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Nvidia закроет офис в России до конца октября

Отмечается, что оставшимся 240 из 300 сотрудникам предложили релоцироваться для продолжения работы или уволиться по соглашению сторон. Причиной закрытия офиса стала «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников».

Один из источников утверждает, что в настоящее время компания вывозит специалистов на чартерных рейсах. Ранее сообщалось, что студии-разработчики игр выкупают чартерные рейсы для релокации своих сотрудников.

В самой Nvidia не прокомментировали сведения по вывозу работников из страны, но подтвердили планы по закрытию офиса. Представитель копании сообщил, что с пожелавшими остаться в России контракт расторгнут по соглашению сторон с выходным пособием.

В июле Nvidia остановила продажу российским компаниям новых лицензий на ПО для облачного гейминга, а также прекратила продление старых. В сентябре компания выпустила заявление, в котором проинформировала о запрете властями США экспорта в Россию и Китай двух типов процессоров. Интегральные схемы A100 и H100 необходимы для ускорения задач машинного обучения. 

Фото на обложке: Unsplash

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