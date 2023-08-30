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«Яндекс» вдвое увеличил масштаб подготовки IT-специалистов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» объявил о запуске совместных с российскими образовательными учреждениями программ подготовки IT-специалистов. С сентября они откроются в МИРЭА, МАИ, МИФИ, НИУ ВШЭ (кампус в Санкт-Петербурге), НГУ и ИТМО, рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» вдвое увеличил масштаб подготовки IT-специалистов

Таким образом «Яндекс» вдвое увеличивает масштаб подготовки кадров в сфере IT. Со следующего месяца на образовательных программах и факультетах, поддерживаемых «Яндексом», начнут учиться более 3 тыс. первокурсников.

На сегодняшний день программы компании запущены в восьми университетов и принимают 1,5 тыс. абитуриентов каждый год.

В рамках партнерства студенты первого и второго курсов МИРЭА, МАИ, МИФИ и НИУ ВШЭ (СПб) будут изучать языки программирования Python, С++ и Go. Также их обучат алгоритмам обработки данных на основе хендбуков «Яндекса» — онлайн-учебников по программированию.

Старшекурсникам будут доступны лекции по машинному обучению от специалистов Школы анализа данных «Яндекса». Предусмотрена и подготовка преподавателей университетов-партнеров — их обучат новым практикам и инструментам.

Магистратуры «Яндекса» в НГУ и ИТМО предлагают специальную подготовку в области AI и разработки высоконагруженных систем.

Также в текущем году провели первый набор на программы ускоренных онлайн-бакалавриата и онлайн-магистратуры. Программы подготовлены «Яндекс Практикумом» совместно с ТГУ, МИСиС и ИТМО. На них обучат будущих дата-аналитиков и фронтенд-разработчиков.

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В 2024-2025 годах компания намерена увеличить число вузов-партнеров до 20.

Ранее в августе глава Минцифры России Максут Шадаев оценил дефицит IT-кадров в стране в 500-700 тыс. человек.

Фото на обложке: Unsplash

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