«Сбер» открыл прием заявок на четвертый сезон студенческого акселератора

«Сбер» объявил о начале приема заявок на четвертый сезон студенческого акселератора, поучаствовать смогут также стартапы аспирантов и научных сотрудников вузов, сообщили в пресс-службе технологической компании.

Для участия в программе нужно пройти регистрацию на сайте до 1 ноября. Выпускники трех предыдущих акселераторов создали 1,5 тыс. стартапов и смогли привлечь 420 млн рублей, напоминают в «Сбере».

В текущем году «Сбер» присоединился к федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства», поясняет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Так частные инвесторы смогут вернуть до 50% вложенных в университетские стартапы средств. На реализацию программы возмещения инвестиций государство направит 3,2 млрд рублей.

Акселерация проходит в два этапа в течение полугода. На первом этапе участники получают доступ к онлайн-программе от «Сбера» по технологическому предпринимательству.

Участники смогут выбрать один из четырех треков: искусственный интеллект, технологии для метавселенной, концепции Web 3.0, технологии в медицине.

После этого будет сформирована команда и концепция проекта. На следующем этапе команды будут работать с менторами для реализации идеи и получения первых бизнес-результатов.

Самые успешные проекты покажут руководству «Сбера» и других компаний, стартапы также оценят бизнес-ангелы и ректоры вузов.

Победители и призеры смогут получить гранты от Moscow Seed Fund, а также на президентский грант для магистров и дальнейшую бизнес-поддержку проекта по окончании программы.

Ранее в Москве открылся прием заявок на инклюзивный акселератор для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото на обложке: Пресс-служба Сбербанка